На Украине пустят с молотка реактивные самолеты

На Украине государственная «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) выставила на продажу 26 самолетов, арестованных у бывшего летного училища в Запорожской области. Об этом сообщает «Страна.ua».

Торги состоятся 8 и 9 июля. Цена лотов начинается от 55,5 тысячи гривен. Планируется, в частности, пустить с молотка произведенный в конце 1960-х годов первый чехословацкий реактивный самолет Л-29 и польский легкий учебно-спортивный самолет PZL-104 «Вильга 35А», выпущенный в 1991-м.

У летательных аппаратов закончился срок эксплуатации. Самолеты много лет простояли под открытым небом, вследствие чего у них образовались коррозия и трещины, у некоторых выцвела краска.

Самолеты были арестованы в декабре прошлого года у Запорожского центра летной подготовки им. маршала авиации А. И Покрышкина, который раньше готовил летчиков-испытателей. Работа центра была заморожена из-за отсутствия госзаказа на подготовку специалистов. У предприятия накопились долги.

В мае сообщалось, что у жителя Украины отобрали за долги собаку и выставили на аукцион.

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