В России больной лейкозом мальчик умер после кражи денег на его лечение

Больной лейкозом мальчик из Северной Осетии, со счета на лечение которого мошенники украли 500 тысяч рублей, скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аккаунт по сбору средств для ребенка в Instagram.

«Сегодня в 2:00 ночи нашего Тигренка Али не стало. Он отправился в лучший мир! Он ждал семь месяцев», — говорится в сообщении.

В середине июня МВД по Северной Осетии сообщило о задержании преступной группы, похитившей 500 тысяч рублей со счета тяжелобольного ребенка. Мошенники позвонили маме ребенка и попросили перевести 500 тысяч рублей в качестве комиссии за пожертвование в размере четырех миллионов рублей.

По данным МВД, предполагаемым организатором аферы оказался 28-летний осужденный за мошенничество россиянин, который на момент совершения преступления находился в местах лишения свободы Оренбургской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

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