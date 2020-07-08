Российского курьера задержали за оправдание терроризма

В Петербурге арестован курьер Александр Меркулов, чьи посты во «ВКонтакте» сочли публичным оправданием терроризма. Об этом в среду, 8 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По версии следствия, с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019-го он размещал на своей странице материалы, «оправдывающие и поощряющие» действия студента, устроившего самоподрыв в здании управления ФСБ в Архангельске.

Как уточнил собеседник агентства, подозрения следствия подтверждаются выводами сотрудников Центра экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета.

Доставщика еды задержали 6 июля. Решением Октябрьского районного суда Петербурга он арестован.

Ранее журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма и назначили ей штраф в размере 500 тысяч рублей из-за авторской колонки, где она рассуждала о причинах, толкнувших подростка на подрыв самодельного взрывного устройства в здании управления ФСБ России по Архангельской области. Изначально обвинение запросило для Прокопьевой шесть лет колонии. После этого в Москве у здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru