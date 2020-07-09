В Москве все ангиографы подключат к единому цифровому сервису

В четырех столичных стационарах ангиографическое оборудование подключили к Единому радиологическому информационному сервису. До конца сентября 2020 года к сервису будут подключены все 53 ангиографа в медорганизациях московской системы здравоохранения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, в столице реализуется масштабный проект по созданию единого цифрового пространства для медицинских работников и пациентов, включающий в себя внедрение единого радиологического информационного сервиса ЕМИАС в столичные стационары.

«В рамках внедрения сервиса начато подключение важного сегмента — ангиографического оборудования. Проект уже действует в четырех стационарах, а до конца сентября к сервису будут подключены все 53 ангиографа. Это позволяет оптимизировать планирование операций и тем самым повысить качество диагностики, сократить время вмешательства и минимизировать риски для пациента. У специалистов появилась возможность заранее и в режиме реального времени проконсультироваться с коллегами, работающими с сервисом. В случае необходимости возможно получить быстрый доступ к любому ранее проведенному исследованию и принять необходимое решение, даже находясь в операционной», — рассказала вице-мэр.

Медицинские изображения и протоколы операций, полученные в ходе рентгенэндоваскулярных вмешательств, автоматически поступают в ЕРИС ЕМИАС и доступны врачам, работающим в едином цифровом пространстве. Протоколы заключений инструментальных исследований доступны также пациентам в электронной медкарте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

«Ангиографические КТ и МРТ исследования проводятся для диагностики патологии сосудов. На основании результатов данных исследований принимается решение о необходимости хирургического вмешательства. Раньше при госпитализации пациенту необходимо было предоставлять результаты исследований, выписки предыдущих госпитализаций и консультаций в бумажном или электронном виде. Сейчас благодаря информационным технологиям и доступу к ЕРИС еще на этапе планирования операции специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, сосудистый хирург имеют доступ к архиву медицинских изображений пациента и его медицинской документации в электронном виде в ЕМИАС», — отметил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.

Внедрение ЕРИС ЕМИАС уже позволяет объединить данные о пациенте, назначения врача-клинициста и результаты исследований. Это не только переход к электронной документации, но и создание единого информационного пространства системы здравоохранения города Москвы: к ЕРИС ЕМИАС подключены все амбулаторно-поликлинические учреждения столицы, ведется подключение стационарных медицинских организаций Москвы.

ЕРИС — это сервис ЕМИАС, объединяющая врачей-рентгенологов, рентгенлаборантов, консультативный сервис и единый архив диагностических изображений. В настоящий момент к системе подключено 1106 единиц диагностического оборудования.

