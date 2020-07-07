В Москве уже 32 поликлиники вернулись к оказанию плановой медпомощи

Еще 20 поликлиник Москвы, на базе которых были развернуты амбулаторные КТ-центры, вернулись к плановому приему пациентов. Таким образом, уже 32, то есть более 65 процентов КТ-центров выведены из работы с коронавирусом, при этом нагрузка на них продолжает снижаться. Это произошло в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее в 32 КТ-центрах проходили обследования только пациенты с симптомами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и коронавирусную инфекцию, для планового посещения эти здания были закрыты.

«Врачи еще 20 КТ-центров вернулись к работе в обычном режиме, и вновь принимают пациентов по всем направлениям. Во всех зданиях провели тщательную дезинфекцию помещений, а все сотрудники прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Поликлиники уже приняли первых пациентов и в них восстановлен плановый прием. Таким образом, мы вывели из работы с коронавирусом уже 32, то есть более 65 процентов КТ-центров, при этом поток пациентов продолжает снижаться — нагрузка на действующие 16 центров снизилась на 27 процентов», — подчеркнула вице-мэр.

После завершения работы в формате КТ-центров во всех зданиях провели тщательную дезинфекцию помещений, а все сотрудники прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. В настоящее время поликлиники уже приняли первых пациентов и в них восстановлен плановый прием.

С начала работы во всех КТ-центрах было проведено более 189 тысяч исследований, которые помогли врачам вовремя диагностировать заболевание и определить тактику лечения — на дому или в стационаре.

На данный момент в Москве функционируют 16 КТ-центров, что полностью покрывает текущие требования в высокоточной диагностике пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки поток пациентов продолжает снижаться.

Ранее 12 амбулаторных КТ-центров уже вернулись к плановому приему пациентов. КТ-центры были организованы на базе городских поликлиник по предложению Клинического комитета.

Адреса поликлиник, которые вернулись к плановому приему пациентов: № 175 (улица Челябинская, дом 16, корпус 2), № 191 (улица Алтайская, дом 13), № 69 (2-я Владимирская улица, дом 31а), № 195 (улица Крылатские Холмы, дом 51), № 209 (улица Раменки, дом 29), № 45 (5-й Войковский проезд, дом 12), № 6 (улица Вучетича, дом 7б), № 12 (улица Академика Комарова, дом 5, корпус 1), № 218 (проезд Шокальского, дом 8, строение 1), № 180 (Уваровский переулок, дом 4), № 5 (Даев переулок, дом 3, строение 1), № 3 (Ермолаевский переулок, дом 22/26, строение 1), № 46 (улица Казакова, дом 17а), № 68 (улица Малая Якиманка, дом 22, строение 1), № 166 (улица Домодедовская, дом 9), № 170 (улица Подольских Курсантов, дом 2, корпус 2), № 23 (улица Авиаконструктора Миля, дом 6, корпус 1), № 36 (улица Новомарьинская, дом 3), диагностический клинический центр № 1 (улица Миклухо-Маклая, дом 29, корпус 2), клинико-диагностический центр № 4 (улица Крылатские Холмы, дом 3).