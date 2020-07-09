Дом
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Байден захотел вложить в 5G больше годового бюджета России
Раскрыты условия содержания советника главы «Роскосмоса» в московском СИЗО 
Умер актер из фильма «Железное небо»
Мурашко допустил доступность в России минимум четырех вакцин от коронавируса
Губернатора Фургала обвинили в организации убийств
Назвавший развод Харламова и Асмус розыгрышем ведущий объяснился
Россия оценила аннексию палестинских территорий Израилем
Названо условие возобновления международного авиасообщения в России
Погребняк забил впервые в году и принес своей команде победу
Новости партнеров

Жилье в Европе подорожало вопреки пандемии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Barbara Boensch / Globallookpress.com

По итогам первого квартала 2020-го цены на жилье в еврозоне выросли на 5 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В странах Евросоюза увеличение составило 5,5 процента, следует из аналитической заметки, опубликованной на сайте Евростата (статистической службы Европейского союза).

Пятипроцентный рост цен на жилье аналитики называют самым большим в Европе с 2007 года. При этом, указывают они, расчеты пока не учитывают негативного влияния пандемии коронавируса — активное распространение COVID-19 началось уже во втором квартале 2020-го.

В квартальном выражении (по сравнению с октябрем-декабрем 2019-го) жилье в еврозоне подорожало на 0,9 процента, в странах ЕС — на 1,2 процента.

Самый значительный годовой рост стоимости жилой недвижимости зафиксирован в Люксембурге (плюс 14 процентов), Словакии (13 процентов), Эстонии (11,5 процента), Польше (11,3), Португалии (10,3). Единственной страной, показавшей негативную ценовую динамику, стала Венгрия, где жилье в годовом исчислении подешевело на 1,2 процента.

Ранее в июле было раскрыто влияние коронавируса на стоимость жилья в Италии. По данным аналитиков, стоимость квадратного метра в стране в 2020-м остается стабильной вопреки пандемии. В июне «квадрат» в Италии в среднем стоил 1,896 тысячи евро. За второй квартал этот показатель увеличился на 0,4 процента, за последние полгода — на 0,6 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Определены страны Европы с самыми большими скидками на жилье
Раскрыто влияние коронавируса на мировой рынок недвижимости
Спрогнозирован обвал рынка жилья на популярном среди россиян курорте
Коронавирус оказался бессилен перед скупающими жилье за границей россиянами
Другие материалы рубрики
Дом00:02 7 июля

Островок безопасности

Богачи захотели жить в плавучих городах. Это шанс спастись от чиновников и катастроф
19:32Сегодня

Названы главные коммунальные проблемы россиян

18:33Сегодня

Названы самые развитые города мира

16:54Сегодня

Россиянин захотел чужой участок, объявил войну соседям и испортил им жизнь

Дом00:0121 июня
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff Team

Осторожно: закрашено

В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
15:09Сегодня

Инвестиции в российскую недвижимость обвалились

13:47Сегодня

Россиянин отказался продавать свой участок и был похищен

12:47Сегодня

Названы города США с самой дорогой недвижимостью

Дом00:0317 июня

«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»

Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
10:43Сегодня

Раскрыта информация об ипотечных долгах российских звезд

10:01Сегодня

Раскрыто влияние коронавируса на стоимость жилья в Италии

09:14Сегодня

Названы города России с самым дешевым жильем

Россия
В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Его обвиняют в заказных убийствах. Следствие уверено — он безжалостно расправлялся с конкурентами
В Москве сотрудник ДПС с отверткой спас запертого в машине мужчину
В администрации Хабаровского края прокомментировали задержание губернатора
В Москве все ангиографы подключат к единому цифровому сервису
«Флирт, кокетство и половая распущенность»
 
Все материалы
Мир
Спрятавшая труп своей бабушки ради пенсии американка пошла под суд
«Женщины стоят на нижних ступеньках»
Японок заставляют рожать детей на благо страны. Но из-за этого они только страдают
Спутники США обнаружили новый ядерный объект в Северной Корее
Возле границ России объявили тревогу из-за бубонной чумы
Смертельное заболевание распространяется в Китае и Монголии
Россиянина нашли мертвым в Таиланде
Поправить по вкусу
Китайские законы, бегство населения и упадок. Что ждет Гонконг после потери автономии?
Стало известно о решении Турции превратить Софийский собор в мечеть
Все материалы
Бывший СССР
На Украине рассказали о требовании России к закону об особом статусе Донбасса
Лукашенко пообещал навести порядок со свободой слова в Белоруссии
«Вжарить надо»
Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?
Украинские военные осушили лужи перед визитом Зеленского
«Я посылал надежных людей с автоматами»
Лукашенко правит Белоруссией уже 25 лет. Как он укреплял свою власть и что стало с его соперниками?
Обнародована запись разговора Порошенко и Байдена о диверсантах в Крыму
«Аварии происходили регулярно»
 
Все материалы
Экономика
Американский газ оказался не нужен миру
Московским полицейским подняли зарплаты
На мели
В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
Медведев рассказал о работе своего сына
Не верой единой
Доллар захватил мир и стал главной валютой планеты. 200 лет назад его ни во что не ставили
Определена глубина падения экономики при второй волне коронавируса
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта информация об имуществе и доходах задержанного губернатора Фургала
СКР возбудил дело о геноциде мирных жителей в Сталинграде
«Дел о госизмене будет все больше»
Генерал ФСБ — об аресте Ивана Сафронова, поиске шпионов и продаже российских секретов за рубеж
Губернатор Фургал не признал вину в организации убийств
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта опасность антисептиков
«Бессмысленное, нерусское название Москва»
Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране
Названо новое преимущество вакцины от коронавируса
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Зафиксировано катастрофическое усиление жары по всей Земле
Постапокалипсис сегодня
 
Отказ от «Украины» объяснили отсутствием у России авианосцев
Все материалы
Спорт
«Спартак» нашел нового генерального директора
Петр ЯнБеспощадное наслаждение
UFC решил устроить фестиваль насилия на острове. У России появится еще один чемпион?
Валуев высказался о желании российских легкоатлетов выступать за другие страны
Джейми ВардиЛисы и дьяволы
Варди забивает юбилейный гол, а «Манчестер Юнайтед» разрывает соперника — главные события тура АПЛ
Российский боец MMA извинился и рассказал об уважении к Кадырову
«Все, что мне нравится, — еда, драки и секс»
Боец UFC оставил спорт и стал порноактером. Но сел пожизненно за побои и изнасилование подруги
ВФЛА пригрозила судом международной ассоциации
Все материалы
Культура
Клип Моргенштерна и Элджея собрал 2,5 миллиона просмотров за пять часов
Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке
Умные женщины и сильные мужчины
Теракт, Брюс Ли и гибель наливайки: 15 лучших фильмов 2020-го
Причиной президентской кампании Канье Уэста оказалось психическое расстройство
Маэстро саундтреков
Он писал музыку к фильмам Тарантино, Леоне и Пазолини. Умер Эннио Морриконе
25-летнюю звезду «Папиных дочек» возмутила реакция фанатов на роман с Авербухом
Муж на час, отец на два
Как устроена японская индустрия родственников напрокат: новый фильм Вернера Херцога
Все материалы
Интернет и СМИ
Дуров обвинил Apple и Google в тотальной мировой эксплуатации
За склонение к употреблению наркотиков в интернете предложили сажать на 10 лет
«Один неверный клик может изменить все»
Пандемия коронавируса сделала хакеров опаснее и быстрее. Как им противостоять?
Странный способ поедания манго признали гениальным
«Ваня искренне хотел, чтобы даже у Рогозина получилось»
Бывшего журналиста обвиняют в передаче НАТО российских тайн. Что об этом думают его коллеги
Участник КВН похудел на 100 килограммов и показал снимки до и после
Темный лорд
Русскоязычный хакер держит в страхе весь мир и зарабатывает миллионы. Кто он и как это ему удается?
Все материалы
Ценности
45-летняя Дрю Бэрримор раскрыла секрет стройного тела как в 20 лет
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»
Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
Жених подарил невесте кольцо со своим именем и прослыл эгоистом
Франклин Рузвельт с личной секретаршей Мисси Леханд и женой Элеонорой РузвельтАмериканский любимец Сталина
Как президент США рассекал на яхтах и заводил любовниц, но народ его все равно любил
Модель снялась без макияжа на 55-летие и призналась в страхе перед старостью
Ким КардашьянОт бедра
Брюки клеш обожали во всем мире и презирали в СССР. Почему они вернулись в моду?
Ким Кардашьян примерила роль первой леди США
Все материалы
Путешествия
Предсказана дата наступления окончательной нехватки мест на курортах Кубани
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Раскрыто отношение россиян к стоимости отдыха на отечественных курортах
Стали известны самые желанные места для путешествий среди россиян
В небе над Россией едва не столкнулись два пассажирских самолета
Лайнеры чудом избежали катастрофы. Что известно об инциденте?
Отдых в России оказался слишком дорогим для россиян
Все материалы
Из жизни
Укушенная акулой-людоедом морская свинья окрасила воду кровью и попала на видео
Боль в животе оказалась симптомом смертельной болезни
Названа альтернатива окрошке
Загадочное морское существо поставило пользователей сети в тупик
«Многие считают, что стране нужен лидер вроде Путина»
История россиянки о жизни во Франции
Все материалы
УАЗ Пикап превратили в автодом с крошечным жилым модулем
25 самых продаваемых автомобилей России
Итоги продаж новых легковых машин в июне 2020 года
Aston Martin собрал первый экземпляр кроссовера DBX
Электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback: все подробности
Все, что нужно знать о новом 306-сильном вседорожнике на батарейках прямо сейчас
Водителю Ford Focus пришёл штраф за скорость 703 километра в час
Тест 407-сильного (и очень дорогого) гибрида Volvo XC60
Знакомимся с самым дорогим, мощным и экономичным Volvo XC60 — T8 TwinEngine
Украинцы выпустят сверхмощный минивэн-вездеход
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
В Барнауле начали готовиться к капитальному ремонту дорог
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
В Перми отремонтировали 25 дворов
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
Одобрена трассировка автодороги М-12 «Москва — Казань»
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
Определен срок поставки российско-китайских пассажирских самолетов CR929
Все материалы