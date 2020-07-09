Участник встречи Лукашенко с журналистами рассказал о задержании сотрудников ГРУ

Белорусский журналист, политолог Петр Петровский на своей странице в Facebook рассказал о задержании сотрудников Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ) на территории республики.

По его словам, информация была озвучена на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с представителями «крупнейших СМИ», на которую были приглашены 250 журналистов государственных изданий и телеканалов.

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По словам Петровского, сотрудники ГРУ якобы работали в команде задержанного блогера Сергея Тихановского, который планировал баллотироваться в президенты.

Позже эксперт удалил свое сообщение и написал, что это была шутка. «Проверка наших СМИ на прочность. Как они проверяют инфу и что пишут. Встреча носила закрытый характер. Информация разглашению не подлежит», — пояснил Петровский.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Лукашенко заявлял, что в стране хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны зарубежных «кукловодов». По словам Лукашенко, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти.

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