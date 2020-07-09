Американский газ оказался не нужен миру

Зарубежные клиенты американских газовых компаний начали отказываться от сжиженного природного газа (СПГ) из США. В июне и июле отменены поставки 70 партий, та же судьба ожидает еще 40 партий в августе. Такую статистику приводит Управление энергетической информации минэнерго США (EIA), пишут «Ведомости».

В отчете ведомства сказано, что американский СПГ оказался не нужен из-за мягкой зимы и пандемии коронавируса, которая резко замедлила мировую экономику.

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Ситуация привела к увеличению запасов газа в Европе и Азии и существенно ударила по отрасли в США. Низкие цены на спотовых рынках повлияли на жизнеспособность действующих производств, поскольку экспорт стал нерентабельным.

Как отмечается в материале, от партий американского СПГ отказываются с марта, причем заказчики готовы даже заплатить за отказ. Речь идет о том, что в контрактах прописаны не сами поставки, а услуги по сжижению топлива, за которые в любом случае придется заплатить. Однако забирать СПГ клиенты не обязаны, и он останется в США.

СПГ-терминал Cheniere сжижает газ по цене 105 долларов за тысячу кубометров. На бирже Henry Hub газ он продается по 61 доллар за тот же объем, а его доставка в Европу обходится в 36 долларов. При этом на самом крупном европейском хабе TTF газ торгуется в три раза дешевле, так что даже с учетом оплаты услуг по сжижению европейские компании экономят.

При этом переломить тенденцию в ближайшее время будет сложно, поскольку из-за сокращения добычи цены на газ будут расти внутри США. По прогнозам Rystad Energy, в этом году о банкротстве объявит 140 американских нефтегазовых компаний.

Ранее стало известно, что из-за низких цен на газ на мировых рынках компании в США стали массово откладывать введение в эксплуатацию новых мощностей по сжижению природного газа.

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