За склонение к употреблению наркотиков в интернете предложили сажать на 10 лет

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект о лишении свободы за склонение к употреблению наркотиков в интернете. За совершение этих действий предлагается сажать в тюрьму на срок от пяти до десяти лет. Пакет документов опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Авторы считают необходимым изменить статью 230 Уголовного кодекса России, добавив в нее наказание за склонение к потреблению наркотических и психотропных веществ «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет"».

В пояснительной записке депутаты указали, что обнаружили в сети многочисленные факты массового привлечения «молодого, репродуктивного населения России к потреблению наркотических средств» и «навязывания представителями иностранных государств идеологии "безопасности" наркопотребления и "безвредности" опийных наркотиков для беременных женщин».

В документе также содержится предложение ввести наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет, если склонение к потреблению наркотиков по неосторожности привело к гибели двух или более человек.

Среди авторов законопроекта — депутаты от всех парламентских фракций. Среди них глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Законопроект был подготовлен в феврале в комитете по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента. Документ направили в правительство и Верховный суд России для получения официальных отзывов.

В марте Верховный суд оставил проект без замечаний, в начале июля в кабмине одобрили законопроект, указав на необходимость внесения изменений и в Уголовно-процессуальный кодекс.

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