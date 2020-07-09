Стало известно об осведомленности Жириновского о планах задержать Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был ознакомлен с некоторыми материалами уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом стало известно URA.RU от источника, близкого к руководству партии.
«Жириновскому показывали часть материалов за несколько недель до ареста, чтобы продемонстрировать, что дело не политическое и основания для его возбуждения действительно есть», — заявил собеседник издания, говоря об осведомленности политика о планах задержать Фургала. По его словам, тогда Жириновский согласился с резонностью возбуждения дела.
Резкое выступление лидера ЛДПР в поддержку Фургала источник объяснил тем, что тот имеет большое влияние в партии и отречение от него негативно скажется на рейтинге политсилы. По мнению собеседника URA.RU, усилия Жириновского по поддержке губернатора постепенно сойдут на нет.
Ранее 9 июля Жириновский, комментируя задержание Фургала, возмутился работой силовиков, взявших губернатора спустя 15 лет после совершения преступления. При этом он отказался когда-нибудь исключить Фургала из ЛДПР и пригрозил вывести всю фракцию из Госдумы в знак протеста против возбуждения уголовного дела.
Губернатора Хабаровского края задержали в ночь 9 июля (по московскому времени). Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Отмечалось, что Фургал действовал в составе организованной преступной группы. Срок давности по преступлениям прошел, однако вопрос об освобождении от уголовной ответственности решается судом в каждом случае индивидуально. Кроме Фургала, задержаны четверо активных участников организованной группы.
Фургал стал губернатором региона по итогам второго тура выборов в сентябре 2018 года, обогнав кандидата от «Единой России». Депутат Госдумы от партии ЛДПР заручился поддержкой почти 70 процентов избирателей.