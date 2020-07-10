Мать россиянина из дела губернатора Фургала рассказала о сыне

Мать убитого россиянина Романа Сандалова из дела арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала рассказала о сыне. Ее слова в пятницу, 10 июля, публикует Telegram-канал LifeShot.

Женщина утверждает, что ее сын ни в чем не был виноват, и убившие знали, что им ничего за это не будет. Семья погибшего надеется, что расследование приведет к результату, который позволит им обрести душевное равновесие. При этом мести мать убитого не желает.

Сандалов работал на железной дороге монтером и сдавал металл в пункт приема, которым владела семья Фургала. В результате конфликта мужчину убили, выстрелив в спину из ружья. Пуля попала погибшему в печень.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении.

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