Адвокат Ефремова сделал заявление

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сделал заявление в своем Instagram-аккаунте, ответив на интересующие журналистов вопросы.

Юрист заявил, что ему становится все сложнее выполнять свою работу, поскольку люди «формируют свое мнение исключительно на эмоциях», совершенно не понимая всей специфики дела. ⁣

Пашаев напомнил, что все выводы по делу Ефремова будет делать суд, однако защита актера и он сам готовы к любому решению, поскольку оно будет основано на приведенных доказательствах.⁣⁣

Кроме того, он заявил, что защита располагает информацией, которая сподвигла его посоветовать Ефремову не признавать вину. «Я призываю общество перестать формировать мнение и транслировать его в сети, это очень мешает процессу», — отметил он.

Защитник также указал, что никакого контроля со стороны государства в этом деле нет, так же как и участия «влиятельных друзей» Ефремова. По словам Пашаев, актер чувствует себя очень плохо как физически, так и морально. «Все разговоры, осуждения и, да, поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду», — заявил юрист.

Он призвал дождаться решения суда, тогда «вся эта бестолковая суета и разговоры» не будут интересны и актуальны.⁣⁣ Юрист добавил, что семье погибшего в ДТП с участием Ефремова Сергея Захарова вредит публичность. «И в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости», — заметил он.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Ефремову предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.

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