В России мигранты выбили решетку окна и сбежали по связанным простыням

В Твери 19 иностранцев сбежали из центра временного содержания, сообщается на сайте регионального управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел вечером 10 июля. Мигранты должны были покинуть Россию. Однако они подперли дверь металлическим шкафом, выбили решетку окна, связали простыни, спустились по ним на улицу и сбежали в неизвестном направлении.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Расследование уголовного дела продолжается.

В марте стало известно, что в селе Кызыл-Мажалык (Республика Тыва) произошел массовый побег арестантов из полицейского изолятора временного содержания (ИВС). По версии следствия, арестанты придушили дежурного до потери сознания. Когда полицейский очнулся, один из обвиняемых нанес ему несколько ударов ножом по лицу и телу и несколько ударов ногой по голове, от которых потерпевший вновь потерял сознание. Один из мужчин забрал у полицейского ключи и открыл камеры с другими арестантами и ворота ИВС.

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