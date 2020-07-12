Генерал ВКС России описал подробности атаки на его Су-25 в Южной Осетии

Командующей Дальней авиацией, генерал-лейтенант ВКС России Сергей Кобылаш описал подробности атаки на его штурмовик Су-25 в ходе войны в Южной Осетии в 2008 году. Об этом он рассказал в интервью программе «Военная приемка», сообщает телеканал «Звезда».

Во время войны в Южной Осетии Кобылаш, тогда полковник ВВС России и командир 368-го штурмового авиаполка, лично летал на боевые вылеты. В ходе одного из вылетов его штурмовик обстреляли из переносного зенитного ракетного комплекса, в результате попадания вышел из строя левый двигатель. «Мой ведомый по радио сказал мне: “Товарищ командир, по тебе пуск”. После этого — сильный удар», — вспоминает военачальник.

По словам генерала, несмотря на его усилия, самолет потянуло вниз. «Наверное, очень жить захотелось, я уперся ногами в педали и двумя руками потянул за ручку — где-то видимо осколок попал, от усилия выскочил, и самолет плавно сначала в горизонтальный полет на одном двигателе, затем плавно пошел в набор», — добавил Кобылаш.

Вскоре в его Су-25 попала еще одна ракета, которая вывела из строя второй, правый двигатель, в связи с чем летчику пришлось катапультироваться. Его нашла и эвакуировала поисково-спасательная группа на вертолете.

Су-25 Кобылаша стал одним из шести российских военных самолетов, сбитых во время войны в Южной Осетии. По итогам тех событий полковнику было присвоено звание Героя России.

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