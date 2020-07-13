При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге вынесли приговор бывшему генеральному директору АО «Новит Про» Андрею Петрову за хищение более 368 миллионов рублей при проектировании подводной лодки «Варшавянка». Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает «Интерфакс».

Петров полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. Суд приговорил его к трем годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей.

Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка».

В январе 2018 года было возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемых, помимо бывшего гендиректора «Новит Про», задержали действующего на тот момент директора компании Валерия Пшеничного, а также заместителя главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Глеба Емельченкова.

В апреле 2018-го сообщалось, что Валерия Пшеничного изнасиловали и задушили в петербургском следственном изоляторе. Рядом с телом был обнаружен шнурок от капюшона длиной 40 сантиметров. Сотрудники изолятора выдали случившееся за самоубийство.

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