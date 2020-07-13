Путин отметил запрос общества на качественную работу госуправления

Президент Владимир Путин отметил общественный запрос на качественную работу госуправления на всех уровнях. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 13 июля.

По его словам, этот запрос продемонстрировало голосование по поправкам в Конституцию, и он должен «служить ориентиром для всех министерств, ведомств, региональных управленческих команд и для коллег из муниципалитетов».

В сентябре прошлого года глава государства назвал главным смыслом государственного управления обеспечение устойчивого развития общества и достижение достойного уровня жизни людей. Путин подчеркнул, что необходимо контролировать систему госуправления, так как в ней случаются сбои.

Ранее в том же месяце он отметил, что необходимо ускорить внедрение искусственного интеллекта в систему госуправления.

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