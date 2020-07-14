Число умерших россиян с коронавирусом превысило 11,6 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 11 614, за последние сутки зафиксировано 175 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во вторник, 14 июля.

За последние сутки в России выявлено 6248 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 739 947 жителей.

11614 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 14 июля

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 14 июля превысило 13 миллионов человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 190 тысяч. За весь период пандемии скончалось 572 428 инфицированных, более 7,2 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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