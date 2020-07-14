В России выявили 6248 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 6248 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 739 947.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 83 регионах страны. За сутки зафиксировано 175 случаев смерти. За весь период в России от коронавируса скончались 11 614 человек.

Во всем мире, по данным проекта американского Университета Джонса Хопкинса на утро 14 июля, насчитывается свыше 13 миллионов случаев заражения коронавирусом. Четверть всех случаев приходится на США.

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