Перечислены регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за последние сутки выявили в Москве (613) Санкт-Петербурге (281) и Ханты-Мансийском автономном округе (268). Регионы перечислил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Более 100 новых случаев выявлено в Свердловской области (245), Алтайском крае (238), Ямало-Ненецком автономном округе (211), Московской (198), Иркутской (198), Нижегородской (193), Мурманской (182), Челябинской (132), Архангельской (129) областях, Красноярском крае (128), Новосибирской (119), Воронежской (117), Ульяновской (110), Оренбургской (108) областях и Хабаровском крае.

Меньше всего заражений за сутки зафиксировали в Еврейской автономной области (5), Ненецком автономном округе (1) и Севастополе (1).

Всего за последние сутки в России выявлено 6248 новых случаев коронавируса. С начала пандемии зафиксировано 739 947 инфицированных, 11 614 смертей и 512 825 случаев выздоровления.

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