Племянница Трампа рассказала о молчаливой поддержке России на выборах

Племянница американского президента Дональда Трампа Мэри рассказала, что никто из членов семьи, включая самого кандидата, долго не верил по-настоящему в возможность победы на выборах 2016 года. Об этом женщина написала в своей книге «Слишком много и недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man), цитату оттуда публикует РИА Новости.

«Когда Дональд объявил о выдвижении в президенты, я не восприняла это всерьез (...). Для него это была бесплатная раскрутка его бренда», — рассказала Мэри. Однако вскоре рейтинг Трампа стал расти, и российский президент Владимир Путин якобы оказал бизнесмену «молчаливую поддержку».

Ранее 14 июля суд в США отменил временный запрет, согласно которому племянница Трампа не могла публично обсуждать книгу о своем дяде. Об этом сообщил телеканал CNN. После этого книга стала бестселлером на предварительных продажах — при этом она еще даже не опубликована официально.

7 июля The New York Times со ссылкой на книгу Мэри писали, что Трамп фальсифицировал результаты экзамена в старшей школе для успешного поступления в университет. Высокий балл, полученный в результате обмана, помог Трампу поступить в аспирантуру престижной бизнес-школы Wharton Пенсильванского университета. Племянница американского лидера также усомнилась в его способности принимать важные стратегические решения.

Брат президента Роберт Трамп обращался в суд с требованием запретить публикацию книги. Он ссылался на подписанное Мэри в 2001 году соглашение о неразглашении, которое в случае выхода издания будет нарушено.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru