Топ-менеджера арестовали за многомиллионный ущерб «Почте России»

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест заместителя гендиректора по информационным технологиям «Почты России» Сергея Емельченкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения избрана по ходатайству следствия до 13 сентября. Емельченков вину не признал и обещал не общаться с другими фигурантами дела. Его адвокаты предложили внести залог в пять миллионов рублей.

По версии следствия, топ-менеджер подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи России. В результате его действия причинили ущерб «Почте России» в сумме 67 миллионов рублей. Защита Емельченкова указала, что подписанное допсоглашение не оспаривалось в суде. Ему предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).