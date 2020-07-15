Раскрыты подробности дела топ-менеджера «Почты России»

Раскрыты подробности дела задержанного заместителя директора «Почты России» Сергея Емельченко. Об этом в среду, 15 июля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Сергей Емельченков, работающий в российской компании заместителем гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов, подозревается в преступление по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следственный комитет России ходатайствует о домашнем аресте.

Сразу после задержания топ-менеджера в ряде компаний прошли обыски. Их подозревают в картельном сговоре.

Ранее 15 июля сообщалось, что в отношении заместителя генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых технологий «Почты России» Сергея Емельченкова завели уголовное дело.

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