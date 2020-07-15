Число умерших россиян с коронавирусом превысило 11,7 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 11 770, за последние сутки зафиксировано 156 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 15 июля.

11770 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 15 июля

За сутки в России выявлено 6 422 новых случая инфицирования в 85 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 746 369 жителей.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 15 июля превысило 13,29 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 220 тысяч. За весь период пандемии скончалось 577 980 инфицированных, более 7,3 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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