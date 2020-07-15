Тренер вылетевшей из РПЛ команды предложил расширить лигу

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов отреагировал на вылет команды из Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист предложил расширить лигу с 16 до 18 клубов, благодаря чему его коллектив смог бы сохранить пропуску в элитном дивизионе. По мнению Парамонова, в конце сезона произошел форс-мажор из-за пандемии коронавируса, который помешал оренбуржцам бороться за выживание. В связи с расширением лиги тренер также допустил возможность вылета четырех, а не двух команд по итогам чемпионата.

«Оренбург» потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ после выездного поражения в матче 29-го тура от «Зенита». Команда имеет в активе 24 очка и находится на последнем месте.

Из-за вспышки коронавируса в команде «Оренбург» был вынужден пропустить встречи против «Краснодара» и «Урала» в 24-м и 25-м турах соответственно. В этих матчах команде были засчитаны технические поражения.