«Спартак» победил в домашнем матче РПЛ впервые за восемь месяцев

Московский «Спартак» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 15 июля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры у красно-белых отличились Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тиль.

«Спартак» впервые за восемь месяцев одержал домашнюю победу в чемпионате страны. Команда набрала 36 очков и вышла на восьмое место в чемпионате. В активе «Ахмата» 31 очко, клуб занимает 13-ю позицию.

В заключительном туре чемпионата «Спартак» 22 июля на выезде сыграет с «Рубином». «Ахмат» в тот же день на чужом поле встретится с «Краснодаром».