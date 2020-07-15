Владелец «Спартака» Федун предложил создать хэштег для судейства команды

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун раскритиковал судейство в матчах с участием его команды. Об этом сообщает РИА Новости.

После окончания встречи 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата» бизнесмен предложил организовать специальный хэштег #СудитеЗениткакСпартак. После этого, по мнению Федуна, его команда станет чемпионом.

Игра против грозненцев прошла в среду, 15 июля, в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Спартака». В первом тайме арбитры отменили гол красно-белых, а также дважды не стали назначать пенальти в ворота «Ахмата» в спорных ситуациях. Болельщики, футболисты и руководители «Спартака» также подвергали критике судейство в нескольких предшествовавших матчах чемпионата.

5 июля за четыре тура до конца турнира титул чемпиона страны досрочно завоевал петербургский «Зенит». «Спартак» после 29 туров имеет в активе 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.