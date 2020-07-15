Популярный курорт заявил о готовности к приему россиян и запуске «шведского стола»

Популярные среди туристов курорты Кубы на фоне пандемии коронавируса объявили о готовности к приему путешественников из России и запуске туристической инфраструктуры. Об этом пишет портал Ассоциации туроператоров России.

Так, для россиян в республике сохранен безвизовый режим, однако по приезде им необходимо будет предъявить результаты теста на COVID-19 и медицинскую страховку с покрытием возможных расходов на лечение, а также пройти термометрию и бесплатный ПЦР-тест.

Кроме того, сообщается, что на островных курортах при соблюдении всех новых требований безопасности уже введены в эксплуатацию отели различных ценовых категорий — там соблюдаются нормы дезинфекции и социального дистанцирования, а также условие загрузки не более чем на 60 процентов.

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Известно, что бассейны в местных объектах размещения работают лишь с 50-процентной заполняемостью, в ресторанах по-прежнему действует система «шведский стол», развлекательные мероприятия ведутся с ограниченным числом участников, а по купанию в море и отдыху на пляжах запретов не установлено.

Согласно последним данным, на Кубе с начала пандемии было зафиксировано 2428 случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 2268 выздоровевших пациентов, 87 носителей инфекции скончались.

14 июля стало известно о том, что популярная среди туристов Хорватия сняла введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения и открыла границы для граждан третьих стран, в том числе для россиян. Для того чтобы попасть в европейскую страну, путешественникам будет необходимо предъявить справку об отсутствии COVID-19, сделанную не позднее чем за двое суток до прибытия, и ваучер на проживание.

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