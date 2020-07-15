Полиция показала полный черепов и оружия гараж задержанного спецназом россиянина

В Волгограде полиция задержала россиянина, подозреваемого в незаконном хранении оружия. Видеоролик, снятый в гараже, полном черепов и оружия, в среду, 15 июля, показала пресс-служба МВД России.

На кадрах видно, как сотрудники спецподразделения перекрывают движение белой легковушки, через несколько секунд водителя вытаскивают из салона и укладывают на землю. Позже демонстрируются кадры, снятые в гараже. На видео показаны образцы немецкого холодного оружия, комплектующие для отечественных винтовок и автоматов, собранные пистолеты, а также снаряды и множество костных человеческих останков.

Задержанный заявил, что является членом поискового отряда, и хранящиеся у него кости и черепа — это останки погибших солдат. Об оружии он якобы не знал, и в гараже лишь иногда заливал в машину тосол. По данным МВД, задержанный — 45-летний житель Волгограда, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконные операции с оружием.

В гараже найдены несколько десятков предметов, конструктивно схожих с карабинами, винтовками Мосина, автоматами Калашникова, пистолетами-пулеметами ППШ, пистолетами Вальтер и ТТ, гранатами Ф-1, РГД-5. Изъято около пяти тысяч патронов различного калибра, а также осветительные ракеты, дымовые шашки и штык-ножи.

Согласно исследованию, часть оружия и боеприпасов пригодны для стрельбы. Боеспособность остальных предметов установит экспертиза. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконное хранение и сбыт оружия»).

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