Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России

Тот факт, что в России нашли более 100 штаммов нового коронавируса, является нормальной практикой в работе ученых, объяснил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, штаммы могут быть идентичны. В некоторых случаях даже трудно сказать, идет ли речь о штамме COVID-19 или какого-либо другого коронавируса. «Но если речь идет только об одном вирусе и 100 штаммов — в этом нет ничего удивительного, потому что вирусологи работают, а выделить вирус из клинических материалов не представляет труда особого», — отметил Бутенко, подчеркнув, что озвученная вице-премьером Татьяной Голиковой цифра «ни о чем не говорит».

О том, что в России было выделено более 100 штаммов новой коронавирусной инфекции, Голикова заявила ранее, 15 июля. Она также отметила, что в стране идет работа над 26 вариантами вакцины от коронавируса. По словам вице-премьера, судя по результатам исследования, их начнут применять «в скором времени».

По состоянию на 15 июля, в России выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.