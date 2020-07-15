Появились подробности гибели 30-летнего бойца MMA

Появились подробности гибели британского бойца смешанного стиля (ММА) Жаро Шеперда. Их приводит TMZ.

По информации издания, спортсмен был убит после вечеринки, посвященной его 30-летию, куда были приглашены родственники и друзья. Отмечается, что Шеперду нанесли множественные ножевые ранения. Приехавшая на место происшествия скорая не сумела спасти британца.

О гибели Шеперда стало известно 13 июля. Сообщалось, что смерть наступила внезапно днем ранее.

Шеперд провел восемь профессиональных боев в ММА. Шесть из них завершились его победой, два — поражением. Он стал чемпионом Conteders в 2020 году, кроме того, в 2018-м он провел один бой в Bellator.

1 июля сообщалось, что непобежденный мексиканский боксер Хавьер Гонсалес умер в 21 год. Причиной смерти спортсмена стало онкологическое заболевание.

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