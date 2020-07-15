Названы российские регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса

Москва и Московская область стали регионами, где за сутки зафиксирован наименьший прирост случаев заражения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, передает РИА Новости.

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Так, в столице и Подмосковье темп прироста составил 0,3 процента, в Северной Осетии и Севастополе — 0,4 процента, в Ингушетии, Дагестане, Калининградской области по 0,5 процента, в Карачаево-Черкесии, Магаданской, Брянской, Новгородской, Рязанской и Курской областях, Татарстане и Чечне — 0,6 процента.

В Калужской области, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Пензенской, Ярославской, Тверской областях и Чукотском автономном округе темп прироста новых случаев заражения коронавирусом за сутки составил 0,7 процента.

В России за минувшие сутки выявлено 6422 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные обнаружены в 85 регионах России. Зафиксировано 156 летальных исходов, 10 424 человека полностью излечились. Общее число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 746 тысяч. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.

Ранее сообщалось, что ученые Института молекулярной и клеточной биологии в Новосибирске впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2. Это поможет разработать средства профилактики и лечения COVID-19. Антитела были выделены из крови пациентов, зараженных коронавирусом, с помощью технологии сортировки единичных B-лимфоцитов. Белковые соединения способны блокировать взаимодействие вируса с клеточным рецептором ACE2, играющим ключевую роль в проникновении патогена в человеческие клетки.

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