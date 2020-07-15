Минфин ответил на идею спасти бюджет с помощью накоплений граждан

Идея спасти бюджет России от дефицита с помощью накоплений граждан никогда и ни на каком уровне не обсуждалась в правительстве. Таким образом на высказанную отдельными комментаторами идею ответил замминистра финансов Тимур Максимов, передает РИА Новости.

«Мы не рассматриваем для себя такую возможность как принудительное какое-то использование накоплений граждан для финансирования расходов или дефицита бюджета», — подчеркнул он, заметив, что говорит официально от лица министерства.

Материалы по теме Рабский труд В России сажали за прогулы и опоздание на работу. Это было меньше 100 лет назад

Пресс-конференция посвящена старту продаж нового выпуска «народных» облигаций федерального займа. Максимов указал, что с помощью ОФЗ власти хотят дать гражданам наиболее доходный, комфортный и удобный для них инструмент.

По словам Максимова, в правительстве не собираются искать «какие-то нерыночные формы изъятия сбережений», а все разговоры об этом можно назвать спекуляцией.

Ранее предложение по деноминации рубля отвергла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она указала, что идея не имеет под собой оснований и не рассматривается. В свою очередь спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко указала, что считает разговоры о деноминации провокацией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!