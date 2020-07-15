Россиянка напугала соседей прогулкой по карнизу на 18 этаже

Жительница многоэтажного дома в одном из новых районов Уфы вылезла на карниз, чтобы помыть панорамные окна в своей квартире. Женщина спокойно прогуливалась по узкому бортику на 18 этаже, периодически роняя тряпку и наклоняясь, чтобы поднять ее. Об этом сообщает портал BashNews.

Действия россиянки засняли жители соседней многоэтажки. Изначально они испугались, подумав, что женщина хочет покончить жизнь самоубийством. Но вскоре поняли — она просто решила с двух сторон помыть панорамные окна.

«Я выглянула перекурить, смотрю — в соседнем доме женщина стоит. А это 18 этаж! Она просто держится за край рамы и спокойно протирает окно. Без страховки, без чего-либо еще. Причем у нее периодически еще тряпка из рук падает на бортик, а она спокойно поднимает тряпку и продолжает мыть. Вот это железные нервы», — рассказала одна из свидетельниц. По окончании мытья женщина благополучно перелезла обратно в лоджию и ушла вглубь квартиры.

Ранее в июле сообщалось о сотруднике петербургской полиции, поймавшем 80-летнюю пенсионерку, которая выбросилась из окна второго этажа жилого дома. Женщина ушибла спину из-за приземления на руки полицейского. Сам правоохранитель получил травмы мышц спины и коленных суставов. Обоих доставили в больницу на скорой помощи.

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