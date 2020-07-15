Собчак объяснила разницу между российским секс-скандалом и делом Вайнштейна

Телеведущая Ксения Собчак объяснила, в чем, по ее мнению, заключается разница между делом американского продюсера Харви Вайнштейна и российским секс-скандалом, во время которого нескольких мужчин публично обвинили в изнасилованиях или домогательствах. Свою точку зрения она высказала в эфире программы «60 минут», выпуск опубликован на YouTube.

По словам ведущей, нормы «новой этики» стали элементом борьбы, с помощью которого можно растоптать любую репутацию и для которого не нужны доказательства. Она отметила, что в рамках этого процесса функции полиции отданы обществу, что приводит к «системе линчевания».

«То есть тюрьма уже по сути дела не нужна, доказательства тоже не нужны, суд не нужен, нужен просто человек с печальным лицом, рассказывающий какую-то историю. Нужна оскорбленная жертва, и эту жертву может оскорбить что угодно», — поделилась мнением Собчак.

Она также сравнила истории россиянок о домогательствах с делом Вайнштейна. По ее словам, в обвинениях в адрес продюсера фигурировали факты, договоры, которые были заключены с жертвами об их молчании и прочие доказательства. «Это не просто женщины встали и сказали, что Харви Вайнштейн кого-то там хлопнул по заднице, это именно обвинения в насилии, которые были институционализированы через суд. И это тот механизм, который я предлагаю всем», — резюмировала ведущая.

Ранее Собчак вступилась за обвиненного в домогательствах журналиста Павла Лобкова и назвала происходящее лицемерием. По словам ведущей, он мог скабрезно шутить, но все всегда понимали, что это был «безобидный троллинг». Собчак также выступила за общее право шутить по любому поводу.

13 июля женщины начали публиковать в русскоязычном Twitter рассказы об абьюзе и домогательствах со стороны мужчин. В основном обвинения касались бывших или нынешних сотрудников СМИ.

Обвинения в изнасиловании и склонении к сексу адрес Вайнштейна впервые прозвучали в конце 2017 года со страниц The New York Times. Позже истории отношений с ним рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. В марте 2020 года Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы.