Ярославской области дали полмиллиарда рублей на благоустройство

Ярославской области в 2020 году выделено полмиллиарда рублей на благоустройство, сообщает «Коммерсантъ».

На эти деньги, согласно плану, будут отремонтированы и реконструированы 110 дворов и 44 общественных территории. Работы завершены на 31 объекте.

«Многие из подрядных организаций приступили к работам еще до начала лета. Это стало возможным благодаря тому, что подготовительные работы стартовали значительно раньше, чем в предыдущие годы», — отметила и.о. директора областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.