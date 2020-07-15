Российский завод в 100 раз увеличил выпуск продукции во время пандемии

Российское предприятие «Здравмедтех Екатеринбург» во время пандемии коронавируса увеличило выпуск средств индивидуальной защиты в 100 раз: с 200 единиц до 20 тысяч. Об этом рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК генеральный директор компании Николай Поляков.

Такие показатели стали возможны благодаря оптимизации производства в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». По словам Полякова, две операции пришлось отдать на аутсорсинг.

«До пандемии мы изготавливали 200 костюмов для врачей-инфекционистов в месяц, а к июню их количество достигло 20 тысяч штук. При этом в целом производство медицинских изделий выросло в четыре раза за три месяца пандемии», — отметил гендиректор.

Ранее сообщалось, что геленджикский хлебозавод, участвующий в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», нарастил производство продукции на 15 процентов. Время изготовления продукции сократилось на 40 процентов. Готовить быстрее стали без изменения технологического процесса — только за счет грамотного распределения ресурсов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.