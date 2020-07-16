Песков назвал Сафронова хорошим журналистом

Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, в Кремле знают как очень талантливого, хорошего журналиста, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале в четверг, 16 июля.

«Мы, действительно, его хорошо знаем. (...) Мы знаем его как очень талантливого, хорошего журналиста», — сказал он.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В ФСБ заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну.