На Аляске назвали сроки переноса памятника главе русских поселений

Власти города Ситка на Аляске назвали сроки переноса памятника главному правителю русских колоний в Северной Америке Александру Баранову в музей, сообщает РИА Новости.

По словам градоначальника Гэри Пэкстона, памятник будет перенесен в течение нескольких месяцев. При этом директор городского краеведческого музея Хэл Спэкмен отметил, что для начала должна состояться встреча ответственного за перенос комитета, после чего будет назначена дата.

Накануне городской совет американского города Ситка в штате Аляска принял резолюцию о переносе памятника Баранову в музей. Авторы резолюции подчеркивали, что Баранов осуществлял надзор за порабощением тлинкитов и алеутов. Отмечалось, что при нем нарушались законы коренных народов, что причиняет боль их представителям до сих пор.

До этого местные протестующие просили убрать памятник. При этом в Ситке, которая находится на острове Баранова, есть и защитники памятника, которые указывают на его историческую и художественную ценность.

Российская колонизация Северной Америки происходила в XVIII-XIX веках. Решение о продаже Аляски США было одобрено 16 декабря 1866 года императором Александром II, министрами финансов и морского министерства, а также российским посланником в Вашингтоне бароном Эдуардом Стеклем. Территория площадью более 1,5 миллиона квадратных километров была продана за 7,2 миллиона долларов золотом.