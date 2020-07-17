Раскрыты подробности задержания обнаженной Megan Thee Stallion

Задержание обнаженной и окровавленной рэперши Меган Джовон Рут Пит (известна под псевдонимом Megan Thee Stallion) произошло после того, как хип-хоп-исполнитель Дейстар Петерсон (выступает под псевдонимом Tory Lanez) выстрелил из пистолета внутри своего автомобиля. Подробности произошедшего изданию New York Post рассказал источник.

По словам собеседника газеты, 27-летний рэпер выстрелил, когда 25-летняя исполнительница пыталась уйти и находилась снаружи машины. «Это дело о мужчине, применившем насилие и нанесшем физические повреждения женщине», — подчеркнул источник.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, никаких обвинений в нападении предъявлено не было.

16 июля стало известно, что полиция задержала рэперов Tory Lanez и Megan Thee Stallion в Голливуде после поступившего в полицию сообщения о стрельбе. Полиция задержала Tory Lanez за пистолет, найденный в его автомобиле. Во время произошедшего Megan Thee Stallion была обнажена и истекала кровью. Она заявила, что получила огнестрельное ранение.