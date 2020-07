Племянница Трампа рассказала об использовании им слова «ниггер»

Президент США Дональд Трамп использует в быту антисемитские оскорбления и слово «ниггер». Об этом рассказала его племянница Мэри Трамп, выпустившая книгу «Слишком много и недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) в эфире канала NBC. Отрезок трансляции разместил у себя в Twitter журналист канала Джофф Беннетт.

Ведущая Рейчел Мэдоу задала Мэри вопрос о привычном использовании оскорблений по расовому признаку в семье Трампов. Она попросила уточнить, использовал ли нынешний президент при племяннице «слово на букву "н"» и антисемитские ругательные слова.

«О да, конечно. И я не думаю, что это должно кого-то удивлять, учитывая, насколько сильно он проявляет расизм сейчас», — ответила племянница главы США. Ведущая переспросила у нее, действительно ли она слышала, как Трамп выражается подобным образом, и Мэри дважды ответила утвердительно.

В ее книге, помимо прочего, рассказывается, что расизм и антисемитизм были в семье Трампов устоявшейся нормой «на уровне коленного рефлекса». Там же она, будучи клиническим психологом, заявляет, что ее дядя — психопат.

