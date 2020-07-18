Хабаровцы решили скинуться Фургалу на адвоката

Пресс-секретарь Сергея Фургала Надежда Томченко рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что хабаровцы предлагают собрать деньги арестованному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу на адвоката.

«Под моим последним видео люди начали говорить, что готовы скинуться деньгами. Это реально так поразило. Это очень трогательно», — сказала она, добавив, что в семье, и в центральном аппарате ЛДПР не знают, кто нанял адвоката Бориса Кожемякина.

По словам Томченко, защитник утверждает, что представляет интересы губернатора и делает заявления от его имени, при этом сам говорит, что еще не встречался с Фургалом после ареста. Пресс-секретарь отметила, что сторонники главы края «работают над тем, чтобы у него была хорошая защита».

Несанкционированные митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала в Хабаровске проходят несколько дней подряд. В протестных акциях, которые состоялись в городах региона в субботу, 11 июля, по данным МВД, приняли участие 12 тысяч человек. Ведомство заявило, что массовые несанкционированные митинги в поддержку Фургала организованы его командой. Сам губернатор заявил, что не одобряет массовые акции, заявив, что его избиратели должны вести себя в рамках действующего законодательства.

Сергея Фургала арестовали 10 июля, днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик вину не признает. После задержания Фургала в Хабаровске и других городах края прошли акции в его поддержку, которые, как заявили в МВД, были организованы командой губернатора.