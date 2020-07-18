Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят совместный альбом

Бывшие участники группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят совместный мини-альбом. Об этом сообщает портал NME.

По данным издания, музыканты недавно встретились в студии, где записали новую версию песни A Beautiful Night, которая войдет в сборник. Маккартни заявил, что давно предлагал Старру поработать над совместным проектом. В итоге было решено создать обновленную версию песни A Beautiful Night, которая впервые появилась в альбоме Flaming Pie 1997 года.

«Я предложил Ринго поработать над этой песней, и все сразу пошло так, как в старые добрые времена. Я понял, как давно мы не играли вместе, и это было прекрасно, (…) настоящее волшебство, мы оба были очень рады», — сказал музыкант.

Также Маккартни анонсировал выход нового клипа на эту песню.

В апреле текст песни The Beatles «Hey Jude», написанный Полом Маккартни, продали на американском аукционе Julien's Auctions за 910 тысяч долларов. Рукопись была написана Маккартни черным фломастером и использовалась для записи песни на студии. Изначально лот оценивался в 160-180 тысяч долларов.