Мужчина бросился в море за тонущим фургоном ради спасения сигарет

Неизвестный мужчина бросился в воды Северного моря, чтобы спасти из своего тонущего фургона сигареты. Об этом случае сообщает издание Teesside Live.

По рассказу очевидцев, мужчина на фургоне приехал на пляж Редкар на северо-востоке Великобритании и застрял в песке. Четверо отдыхающих пытались вытолкнуть фургон и даже попробовали отбуксировать его с помощью трактора, но веревка оборвалась. Вскоре начался прилив, и фургон наполовину погрузился в воду.

После этого предполагаемый владелец фургона поплыл к нему, а затем вернулся с четырьмя пачками сигарет. От комментариев мужчина отказался. Предполагается, что транспортное средство будет спасено с приходом отлива.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области три человека погибли в ушедшем под воду автомобиле УАЗ при попытке пересечь на нем реку.