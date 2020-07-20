Вассерман пришел на «Кто хочет стать миллионером?» и ничего не выиграл

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман стал участником шоу «Кто хочет стать миллионером?» Вместе с поэтессой Ларисой Рубальской они пришли в студию и правильно ответили на десять вопросов, однако ничего не выиграли. Запись выпуска опубликована на YouTube Первого канала.

В качестве несгораемой суммы Вассерман и Рубальская установили 400 тысяч рублей — столько участники шоу получают за правильный ответ на двенадцатый вопрос. Две подсказки, «помощь зала» и «50 на 50», они использовали, когда нужно было определить, в каком из перечисленных российских городов нет метрополитена.

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Затруднения у Вассермана и Рубальской также вызвал одиннадцатый вопрос: «Каким способом общения владеют панамские золотые лягушки?» Вариантами ответа были письменность, язык жестов, инфразвук и ультразвук. Участники использовали право на ошибку и выбрали ответ ультразвук, однако он оказался неправильным.

Вассерман отметил, что «чем меньше животное, тем выше звуки, которые оно может издавать», однако вопреки этому выбрал вариант инфразвук. Этот ответ также оказался неверным, на самом деле лягушки способны общаться с помощью языка жестов. Вассерман и Рубальская не дошли до несгораемой суммы, поэтому не выиграли ничего.

В мае сообщалось о том, что герой британской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» Эндрю Таунсли дал правильный ответ на последний вопрос, но не выиграл миллион. Мужчина не был уверен в корректности своей версии, поэтому решил забрать деньги и не участвовать в финальном раунде, однако его догадка в итоге оказалась верной.