Лукашенко пообещал белорусам решить трудности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал решить текущие трудности в экономике. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, перед новым составом правительства поставлена задача не просто не допустить падения национальной экономики, а сделать так, чтобы с 2021 года она «прирастала среднемировыми темпами».

«Нужно найти, выхватить каждый шанс, любую возможность для движения вперед (...) Это не мечтания. Мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься», — сказал глава государства.

Лукашенко также отметил, что предприятиям, которые действительно попали в сложное положение, нужно помочь: «Вы мою позицию знаете: кто сложил руки или, не дай бог, людей начал увольнять, на поддержку государства пусть не рассчитывает. Притом меры за то, что выбрасывают людей на улицу, будут самые жесткие. Но тем, у кого есть "живые" экспортные контракты или кто запустил инвестиционный проект, надо помочь обязательно. Это деньги возвратные».

16 июня Лукашенко охарактеризовал ситуацию в экономике страны фразой «жить можно». Он отметил, что возможности для развития в этой сфере все еще есть, главное, чтобы страны мира поскорее сняли ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, поскольку экономика Белоруссии ориентирована на экспорт.