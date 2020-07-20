Лукашенко прокомментировал дело Бабарико словами «вор должен сидеть в тюрьме»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал дело против бывшего главы Белгазпромбанка, оппозиционера Виктора Бабарико словами «вор должен сидеть в тюрьме». Видео с его выступлением опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

По словам белорусского лидера, дело Белгазпромбанка не является «политическим заказом». «Нет никакого страха и опасности в них (фигурантах дела — прим. «Ленты.ру»). Но вор должен сидеть в тюрьме, ко всем одинаковое отношение», — отметил он.

Лукашенко добавил, что бывшие и нынешние топ-менеджеры Белгазпромбанка, которые по версии следствия создали организованную преступную группу, не станут узниками совести. «Все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек. Все дают показания. И этот (Виктор Бабарико — прим. «Ленты.ру») уже зарыдал. Когда не зарегистрировали — зарыдал и начал показания давать. Поэтому узниками совести не будут», — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что приказал следователям, чтобы те пригласили специалистов из США, Польши и России для ознакомления с материалами уголовного дела. «Лукашенко кого-то боится или там действительно уголовные преступления?! Мы открыты», — резюмировал он.

15 июля стали известно, что Комитет государственного контроля Белоруссии арестовал средства супруги заместителя министра финансов России Андрея Круглова, хранящиеся на счете в Белгазпромбанке.

О незаконных операциях, проводимых через «черную кассу» Белгазпромбанка, сообщалось ранее. Одна из схем, по данным следствия, заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации.

Следствие считает, что глава Белгазпромбанка Бабарико, а также некоторые бывшие и нынешние топ-менеджеры Белгазпромбанка создали организованную преступную группу с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Власти заявляли, что данная деятельность контролировалась «кукловодами из "Газпрома"» и создала угрозу интересам национальной безопасности Белоруссии.

Бабарико предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: часть 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем»), часть 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере»), часть 2 статьи 431 («Дача взятки повторно либо в крупном размере»).