Суд отклонил жалобу на отказ в регистрации Бабарико кандидатом в президенты

Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты находящегося в СИЗО бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Формальным поводом для ее отклонения стало то, что жалоба подана не им лично, а членами его команды. Накануне ее подал в суд юрист штаба Максим Знак по доверенности от Бабарико.

Суд считает, что право подавать такие жалобы предоставлено законом только лицу, который выдвинут кандидатом в президенты.

Ранее штаб Бабарико опротестовал отказ в его регистрации в суде и Центральной избирательной комиссии (ЦИК). При этом перед зданием ЦИК выстроилась очередь длиной в полтора километра из желающих выразить несогласие с недопуском Бабарико на выборы.

Поводом для отказа Бабарико в регистрации стало письмо Комитета госконтроля о якобы имеющихся у него оффшорных компаниях и незадекларированных незаконных доходах. Сам банкир находится в СИЗО. Его подозревают в создании организованной преступной группы с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Недопуск Бабарико на выборы вызвал массовые акции протеста, которые вылились в стычки с ОМОНом.