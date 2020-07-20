Жириновский отреагировал на увольнение Фургала

ЛДПР благодарна президенту России Владимиру Путину за сохранение Хабаровского края за партией, но продолжит добиваться снятия обвинений с арестованного по подозрению в покушении на убийство и заказе убийств Сергея Фургала. Так на увольнение бывшего губернатора региона отреагировал лидер партии Владимир Жириновский, передает ТАСС.

Жириновский добавил, что партия рассчитывала на сохранение за собой трех регионов. Он добавил, что «этого просили сами хабаровчане», чтобы новым главой регионы был не москвич и не член «Единой России», а представитель ЛДПР.

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Глава ЛДПР подчеркнул, что партия также будет добиваться прекращения дела против Фургала ввиду недостаточности улик.

Ранее 20 июля стало известно, что Путин уволил Фургала «в связи с утратой доверия». Президент предложил возглавить регион депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву. Он принял предложение президента и заявил о готовности немедленно вылететь в Хабаровск.

Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал отрицает вину. Показания на него дал бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и был взят под госзащиту.