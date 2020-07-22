США обвинили Россию в невозможности достичь прогресса в отношениях

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн обвинил Россию в невозможности достичь прогресса в отношениях. Об этом сообщает ТАСС.

«Недавние шаги, которые мы делали в отношениях с Россией, являются попросту частью нашего противодействия давней модели поведения [Москвы], сделавшей для нас практически невозможным обеспечение прогресса каким бы то ни было образом с россиянами», — отметил Бигэн.

12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состояние отношений России и США находятся в практически нижней точке. «Состояние из рук вон плохое и в двустороннем плане, и в плане, наверное, ответственности наших двух стран за многосторонние дела в первую очередь по теме контроля над вооружениями и стратстабильности», — резюмировал представитель Кремля.

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