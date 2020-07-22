США потребовали закрыть консульство Китая

США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что министерство иностранных дел Китая подтвердило указанную информацию. В ведомстве назвали принятое решение политической провокацией и серьезным нарушением международного права и китайско-американского консульского договора. В Пекине призывают исправить ошибку и отменить решение, в ином случае Китай примет ответные меры.

Ранее в Хьюстоне местные жители вызвали пожарных к зданию консульства КНР. Click2Houston сообщало, что дипломаты жгли во внутреннем дворе документы, при этом они отказались пускать внутрь приехавшие службы.

Известно, что упомянутое консульство — одно из шести диппредставительств Китая в США. Остальные располагаются в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

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