США потребовали закрыть консульство Китая

США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что министерство иностранных дел Китая подтвердило указанную информацию. В ведомстве назвали принятое решение политической провокацией и серьезным нарушением международного права и китайско-американского консульского договора. В Пекине призывают исправить ошибку и отменить решение, в ином случае Китай примет ответные меры.
Ранее в Хьюстоне местные жители вызвали пожарных к зданию консульства КНР. Click2Houston сообщало, что дипломаты жгли во внутреннем дворе документы, при этом они отказались пускать внутрь приехавшие службы.
Известно, что упомянутое консульство — одно из шести диппредставительств Китая в США. Остальные располагаются в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.